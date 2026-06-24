विराट कोहली के आंकड़े इंग्लैंड के खिलाफ कमाल के रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज और उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 08:58 pm Jun 24, 202608:58 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज एक जुलाई से होगा। इसके लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने टीमों का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ कई भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस प्रारूप में शानदार रहा है। उन्होंने जमकर रन बनाए और कई बार टीम को यादगार जीत दिलाई। ऐसे में आइए जानते हैं कि टी-20 क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं?