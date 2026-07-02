टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन भारतीय कप्तानों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा 50+ के स्कोर, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
क्रिकेट के हर प्रारूप में कप्तान की भूमिका सिर्फ रणनीति बनाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि कई बार उसे बल्ले से भी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालना पड़ता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 68 रन बनाए थे। ऐसे में आइए उन भारतीय कप्तानों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा 50+ के स्कोर बनाए हैं।
#1
रोहित शर्मा
पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। कप्तान के तौर पर उन्होंने 62 मुकाबलों की 62 पारियों में 34.01 की औसत और 149.76 की स्ट्राइक रेट से 1,905 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 16 बार 50 या उससे अधिक रन के स्कोर निकले थे। इनमें 3 शतक और 13 अर्धशतक शामिल रहे। कप्तान के तौर पर उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 121 रन रहा था।
#2
विराट कोहली
दूसरे स्थान पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। वह भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। कप्तान के तौर पर कोहली ने 13 बार 50 या उससे अधिक रन के स्कोर बनाए थे। हालांकि, वह इस दौरान एक भी शतक नहीं लगा सके थे। उन्होंने 50 मैचों की 46 पारियों में 47.57 की औसत और 140.55 की स्ट्राइक रेट से 1,570 रन बनाए थे। कप्तान के रूप में इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 94 रन रहा था।
#3
सूर्यकुमार यादव
भारतीय टीम को टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कप्तान के तौर पर अपना पहला मुकाबला साल 2023 में खेला था। उन्होंने 52 मैचों की 49 पारियों में 9 बार 50 या उससे अधिक रन के स्कोर बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है। उन्होंने 28.65 की औसत और 154.96 की स्ट्राइक रेट से 1,232 रन बनाए हैं।
#4
शुभमन गिल
साल 2024 में शुभमन गिल ने टी-20 प्रारूप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। वह कप्तान के तौर पर 5 मुकाबलों में उतरे थे और इस दौरान 2 बार 50 या उससे अधिक रन के स्कोर बनाने में सफल रहे थे। उन्होंने 42.50 की औसत और 125.92 की स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन था, जबकि वह एक पारी में नाबाद भी थे। हालांकि, फिलहाल शुभमन भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।