रोहित शर्मा इस सूची में पहले स्थान पर हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन भारतीय कप्तानों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा 50+ के स्कोर, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:49 pm Jul 02, 202609:49 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट के हर प्रारूप में कप्तान की भूमिका सिर्फ रणनीति बनाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि कई बार उसे बल्ले से भी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालना पड़ता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 68 रन बनाए थे। ऐसे में आइए उन भारतीय कप्तानों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा 50+ के स्कोर बनाए हैं।