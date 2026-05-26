पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हुए मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस करेंगे कप्तानी

IPL IPL में खेलते हुए नजर आए थे मार्श मार्श टखने की चोट के कारण पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से खेलते हुए नजर आए थे। इस सीजन में उन्होंने 13 मैचों में 163.18 के स्ट्राइक रेट से 563 रन बनाए थे। पाकिस्तान दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के दौरे पर वनडे और टी-20 सीरीज खेलनी है। इस दौरे के लिए मार्श की उपलब्धता की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

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जानकारी ऐसा है वनडे सीरीज का कार्यक्रम सीरीज का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः 2 और 4 जून को खेला जाएगा। आखिरी 2 मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

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