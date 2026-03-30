MI बनाम KKR: कैमरून ग्रीन ने क्यों नहीं की गेंदबाजी?

MI बनाम KKR: कैमरून ग्रीन ने क्यों नहीं की गेंदबाजी? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया जवाब

लेखन Manoj Panchal 09:37 am Mar 30, 202609:37 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चर्चा में हैं। वानखेड़े में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में KKR 220 रन का बचाव नहीं कर सकी। ग्रीन ने इस मैच में एक भी ओवर नहीं डाला, जिससे सवाल उठने लगे कि टीम ने इतने महंगे ऑलराउंडर को क्यों खरीदा? अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जवाब दिया है।