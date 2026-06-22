आयरलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है (फाइल तस्वीर)

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए आयरलैंड की टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मौका

लेखन आदर्श कुमार 09:21 pm Jun 22, 202609:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच 26 जून से 2 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है। इसके लिए आयरलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। लॉर्कन टकर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में टीम के नए कप्तान होंगे। 29 साल के टकर ने अपना पहला मैच 2016 में खेला था। भारतीय टीम ने इस सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर दिया था। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।