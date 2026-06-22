भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए आयरलैंड की टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मौका
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच 26 जून से 2 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है। इसके लिए आयरलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। लॉर्कन टकर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में टीम के नए कप्तान होंगे। 29 साल के टकर ने अपना पहला मैच 2016 में खेला था। भारतीय टीम ने इस सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर दिया था। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।
टीम
ऐसी है आयरलैंड की पूरी टीम
मैथ्यू हॉलार्ड और जाय मूंद्रा को पहली बार टीम में जगह मिली है। वहीं, रूबेन विल्सन अभी तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं कर सके हैं, हालांकि उन्होंने पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला था। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए आयरलैंड टीम: लॉर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडेयर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गैविन होई, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जाय मूंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन।
अनुभवी
चोट के कारण अनुभवी खिलाड़ियों को नहीं मिला मौका
चोट के कारण 6 खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। तेज गेंदबाज जोश लिटिल स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबर रहे हैं, जबकि मार्क अडेयर रेक्टस मांसपेशी में खिंचाव के कारण बाहर हैं। अनुभवी खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग पिंडली की मांसपेशी फटने से जूझ रहे हैं। वहीं, कर्टिस कैंफर हाथ में फ्रैक्चर, बैरी मैकार्थी घुटने के एसीएल के पूरी तरह फटने और जॉर्डन नील कंधे तथा पैर की चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना सके।
शेड्यूल
सीरीज का शेड्यूल
सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट मैदान पर खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे होगी। दूसरा और अंतिम टी-20 मुकाबला 28 जून को इसी मैदान पर खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ यह सीरीज भारतीय टीम के लिए आगामी चुनौतियों की तैयारी के लिहाज से अहम मानी जा रही है, जबकि मेजबान टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इस सीरीज में भारत के युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है।
टीम
आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए ऐसी है भारतीय टीम
भारतीय टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलेगी। उन्हें पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी मिली है। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए भारतीय टी-20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।