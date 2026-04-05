KKR बनाम PBKS: इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल सकता है चुनौतीपूर्ण मुकाबला

#1 फिन एलन बनाम अर्शदीप सिंह फिन एलन ने SRH के खिलाफ पिछले मैच में 7 गेंदों में 28 रन बनाकर KKR को तेज शुरुआत दी थी। वह पावरप्ले में खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में PBKS उन्हें जल्दी आउट करना चाहेगी। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ एलन की कड़ी टक्कर हो सकती है। एलन ने अर्शदीप के खिलाफ टी-20 में 50 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 208.33 की है। अर्शदीप ने उन्हें 4 पारियों में 1 बार आउट भी किया है।

#2 युजवेंद्र चहल बनाम अजिंक्य रहाणे KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर टीम की अगुवाई करने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि, अनुभवी PBKS लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अतीत में रहाणे को काफी परेशान किया है। चहल ने IPL की 10 पारियों में रहाणे को 4 बार आउट किया है। इस मुकाबले में रहाणे उनके खिलाफ 45 गेंदों में केवल 46 रन बनाने में सफल रहे हैं और उनकी औसत 11.50 की रही है। इस मुकाबले में भी दोनों के बीच रोचक मुकाबला दिख सकता है।

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