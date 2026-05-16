KKR बनाम GT: शुभमन गिल ने जड़ा IPL 2026 में अपना 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 60वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (85) खेली। यह उनके IPL करियर का 31वां और KKR के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत GT की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरे समय मैच में बनी रही। आइए गिल की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही गिल की पारी और साझेदारी? 248 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी GT को गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। इसके बाद सुदर्शन रिटायर्ड हर्ट हो गए। यहां से गिल ने जोस बटलर के साथ 128 रन की शतकीय साझेदारी निभाते हुए टीम को मजबूती दी। इस दौरान गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वह 49 गेंदों में 5 चौके और 7 छक्कों से 85 रन बनाकर आउट हुए।

प्रदर्शन IPL 2026 में शानदार रहा है गिल का प्रदर्शन गिल का IPL 2026 में अब तक प्रदर्शन शानदार रहा है। वह अब तक 12 मैचों की 12 पारियों में 50 से अधिक की औसत और 161 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 552 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 86 रन रहा है। वह अब दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। शीर्ष पर GT के ही सुदर्शन (553) हैं और उन्होंने ऑरेंज कैप हासिल कर रखी है।

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