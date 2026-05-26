कगिसो रबाडा एक IPL सीजन में पावरप्ले में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने

रिकॉर्ड

एक सीजन में पावरप्ले में सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज बने रबाडा

क्रिकबज के मुताबिक, IPL 2026 में रबाडा ने शुरुआती 6 ओवर के दौरान गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट ले लिए हैं। उन्होंने नई गेंद से उम्दा गेंदबाजी की है और कप्तान गिल के भरोसे पर खरे उतरे हैं। रबाडा ने मोहम्मद शमी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि शमी ने 2023 सीजन में पावरप्ले में 17 विकेट लिए थे। इसी तरह मिचेल जॉनसन ने 2013 में और ट्रेंट बोल्ट ने 2020 में 16-16 विकेट चटकाए (पावरप्ले में) थे।