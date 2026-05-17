वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: वैभव सूर्यवंशी एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बने, अभिषेक का तोड़ा रिकॉर्ड

लेखन अंकित पसबोला 08:30 pm May 17, 202608:30 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच के दौरान 21 गेंदों में 46 रन की पारी खेली। वह अपने IPL करियर के चौथे अर्धशतक से चूक गए। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने।