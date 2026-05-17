IPL: वैभव सूर्यवंशी एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बने, अभिषेक का तोड़ा रिकॉर्ड

IPL: वैभव सूर्यवंशी एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बने, अभिषेक का तोड़ा रिकॉर्ड
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच के दौरान 21 गेंदों में 46 रन की पारी खेली। वह अपने IPL करियर के चौथे अर्धशतक से चूक गए। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने।
रिकॉर्ड
एक सीजन में सर्वाधिक छक्के वाले भारतीय
सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अब तक 12 पारियों में 43 छक्के लगाए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि अभिषेक ने IPL 2024 में कुल 42 छक्के लगाए थे। इस सूची में तीसरे स्थान पर श्रेयस अय्यर (39 छक्के, 2025) हैं। IPL के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल (59 छक्के, IPL 2012) के नाम पर दर्ज है।
करियर
कैसा रहा है सूर्यवंशी का IPL करियर?
सूर्यवंशी ने पिछले साल ही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 19 मुकाबलों में 40.88 की औसत और 225.76 की स्ट्राइक रेट से 736 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101 रन का रहा है। वह IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक (35 गेंद) लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं।