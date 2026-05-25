IPL: इन कप्तानों ने लगातार 2 सीजन में 25+ छक्के लगाए

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कई ऐसे कप्तान हुए हैं, जिन्होंने टीम का नेतृत्व करने के बावजूद आक्रामक अंदाज में प्रदर्शन किया है। टीम की अगुआई करने का दबाव उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के ऊपर नहीं आने दिया। पंजाब किंग्स (PBKS) के श्रेयस अय्यर ने इस सीजन में टीम की कप्तानी करते हुए 30 छक्के लगाए। इस बीच लीग इतिहास के उन कप्तानों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने लगातार 2 सीजन में 25+ छक्के लगाए हैं।

#1 डेविड वार्नर (2016 और 2017) डेविड वार्नर ने 2016 और 2017 में SRH की कप्तानी की थी। 2016 में उन्होंने 17 पारियों में 60.57 की औसत और 151.42 की स्ट्राइक रेट के साथ 848 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 31 छक्के लगाए थे। उनके नेतृत्व ने SRH ने खिताब जीता था। इसके बाद 2017 में वार्नर ने 14 पारियों में 58.27 की औसत और 141.81 की स्ट्राइक रेट से 641 रन बनाए थे, जिसमें 26 छक्के शामिल थे।

#2 केएल राहुल (2021 और 2022) केएल राहुल IPL में पंजाब किंग्स (PBKS) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की कप्तानी कर चुके हैं। IPL 2021 में PBKS की कप्तानी करते हुए उन्होंने 13 पारियों में 62.60 की औसत और 138.80 की स्ट्राइक रेट से 626 रन बनाए थे, जिसमें 30 छक्के शामिल थे। इसके बाद 2022 सीजन में LSG की अगुआई करते हुए उन्होंने 51.33 की औसत से 616 रन अपने नाम किए थे। उन्होंने 2022 में भी 30 ही छक्के लगाए थे।

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