IPL: इन बल्लेबाजों ने लगातार 4 सीजन में 500+ रन बनाए

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में विराट कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अर्धशतक (58) लगाया। यह उनके IPL करियर का कुल 67वां अर्धशतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 31 गेंदों में पूरा किया। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने IPL 2026 में 500 रन पूरे किए। वह लगातार 4 सीजन में 500 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 डेविड वार्नर (2014-2017) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज डेविड वार्नर लगातार 4 सीजन में 500 से अधिक रन बनाने का कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने 2014 में 14 पारियों में 48.00 की औसत और 140.79 की स्ट्राइक रेट से 528 रन बनाए थे। इसके बाद अगले 3 सीजन में उन्होंने 562, 848, 641 रन बनाए थे। वह 2018 में नहीं खेल सके थे। इसके बाद उन्होंने 2019 और 2020 में क्रमशः 692 और 548 रन बनाए थे।

#2 केएल राहुल (2018-2022) केएल राहुल IPL में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हैं। वह 3 टीमों से खेलते हुए शतक लगाने का कारनामा भी कर चुके हैं। उन्होंने लगातार 5 सीजन में 500 से अधिक रन बनाए हैं। IPL 2018 में उन्होंने 14 पारियों में 54.91 की औसत से 659 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने अगले 4 सीजन में क्रमशः 593, 670, 626 और 616 रन बनाए थे।

Advertisement