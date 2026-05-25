IPL: एक सीजन में DC की ओर से इन बल्लेबाजों ने लगाए सर्वाधिक छक्के 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सफर समाप्त हो चुका है। इस सीजन में DC ने 7 मैच जीते और 7 में ही शिकस्त का सामना किया। लीग स्टेज के बाद DC की टीम 14 अंको के साथ छठे स्थान पर रही। DC के केएल राहुल ने इस बार 30+ छक्के लगाए। इस बीच DC की ओर से एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 ऋषभ पंत (37 छक्के, 2018) IPL 2018 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) से ऋषभ पंत ने जोरदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने उस सीजन में 14 पारियों में 52.61 की औसत और 173.60 की स्ट्राइक रेट के साथ 684 रन बनाए थे। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने एक साथ और 5 अर्धशतक लगाए थे। उस सीजन में पंत ने 37 छक्के और 68 चौके लगाए थे। यह इकलौता ऐसे सीजन है, जिसमें पंत ने 600 से अधिक रन बनाए हैं।

#2 केएल राहुल (31 छक्के, 2026) राहुल ने IPL 2026 में 14 मुकाबले खेले और 45.61 की औसत से 593 रन बनाने में सफल रहे। इस सीजन में उनकी स्ट्राइक रेट 174.41 की रही। उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन रहा। राहुल ने ये सीजन 31 छक्के लगाते हुए समाप्त किया। बता दें कि राहुल ने IPL 2025 में DC से खेलते हुए 21 छक्के लगाए थे।

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