IPL के एक सीजन में DC के लिए इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की सफलता में गेंदबाजों की अहम भूमिका रही है। कई सीजन में टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर सबसे ज्यादा विकेट लेकर मैच का रुख पलटा है। एक ही संस्करण में कुछ गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और विकेटों की झड़ी लगा दी। ऐसे में आइए DC के उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।

#1 कगिसो रबाडा (30 विकेट, IPL 2020-21) इस सूची में पहले स्थान पर DC के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा हैं। अभी यह खिलाड़ी गुजरात टाइटंस (GT) के लिए खेलता है। उन्होंने IPL 2020-21 में DC के लिए 17 मुकाबले खेले थे और इसकी 17 पारियों में 18.26 की औसत से 30 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 8.34 की रही थी। उन्होंने उस सीजन 2 बार 4 विकेट हॉल लिए थे और 1 ओवर मेडन भी डाला था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/24 का रहा था।

#2 कगिसो रबाडा और मोर्ने मोर्कल (25-25 विकेट) दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रबाडा और मोर्ने मोर्कल हैं। दोनों ने DC के लिए खेलते हुए IPL के एक संस्करण में 25-25 विकेट लिए थे। रबाडा ने IPL 2019 में 12 पारियों में 14.27 की औसत के साथ ये विकेट चटकाए थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 का रहा था। मोर्कल ने IPL 2012 में 18.12 की औसत से 25 विकेट चटकाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 का रहा था।

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#3 आवेश खान (24 विकेट) इस सूची में तीसरे स्थान पर DC के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज आवेश खान हैं। उन्होंने IPL 2021 में 16 मुकाबले खेले थे और 18.75 की औसत से 24 विकेट लेने में सफल रहे थे। वह एक बार फिर 3 विकेट हॉल या 4 विकेट हॉल नहीं ले पाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/13 का रहा था। आवेश अब IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम का हिस्सा हैं।

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