IPL के प्लेऑफ मुकाबलों में इन बल्लेबाजों ने खेली है सबसे बड़ी पारी, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्लेऑफ मुकाबले हमेशा दबाव, रोमांच और बड़े प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। इस मंच पर वही बल्लेबाज चमकते हैं जो कठिन परिस्थिति में टीम को संभालते हुए बड़ी पारियां खेलने का दम रखते हैं। कई खिलाड़ियों ने प्लेऑफ में शानदार पारी खेलकर अपनी टीमों को जीत दिलाई है। इन पारियों ने मुकाबलों का रुख बदल दिया। ऐसे में आइए प्लेऑफ में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 शुभमन गिल (129 रन) पहले स्थान पर शुभमन गिल हैं। उन्होंने IPL 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ क्वालीफायर-2 में 129 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 60 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 चौके और 10 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 215 की थी। गुजरात टाइटंस (GT) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 233/3 का स्करो बनाया था। जवाब में MI 171 रन पर ऑलआउट हो गई थी। GT को 62 रन से जीत मिली थी।

#2 वीरेंद्र सहवाग (122 रन) IPL 2014 के क्वालीफायर-2 में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेलते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने 122 रन की पारी खेली थी। वह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। सहवाग ने 58 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 12 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 210.34 की रही थी। PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 226/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में CSK 202/7 का स्कोर ही बना पाई थी।

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#3 शेन वॉटसन (117 रन) IPL 2018 के फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में CSK ने 18.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया था। शेन वॉटसन ने 57 गेंदों का सामना कर 117 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 205.26 की रही थी। वॉटसन की पारी के दम पर CSK ने 18.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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