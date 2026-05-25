IPL प्लेऑफ में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्लेऑफ मुकाबलों में दबाव सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बड़े मुकाबलों में अपने बल्ले से इतिहास रचा है। इन खिलाड़ियों ने अहम मैचों में लगातार रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। प्लेऑफ में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कई दिग्गज नाम शामिल हैं। ऐसे में आइए उनपर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 सुरेश रैना (714 रन) पहले स्थान पर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना हैं। उन्होंने 24 प्लेऑफ मुकाबले खेले थे और इसकी 24 पारियों में 37.57 की औसत और 155.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 714 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87 रन रहा था। रैना ने इन बड़े मुकाबलों में 51 चौके और 40 छक्के लगाए थे। वह 3 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए थे।

#2 महेंद्र सिंह धोनी (523 रन) दूसरे स्थान पर CSK के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। इनकी कप्तानी में ही CSK 5 बार चैंपियन बनी थी। इस खिलाड़ी ने 28 प्लेऑफ मुकाबले खेले हैं और इसकी 23 पारियों में 34.86 की औसत से 523 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 132.07 की रही है। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63* रन रहा है। धोनी ने इन मुकाबलों में 32 चौके और 28 छक्के लगाए हैं।

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#3 शुभमन गिल (475 रन) तीसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल हैं। उन्होंने अपना पहला प्लेऑफ मैच साल 2018 में खेला था। उन्होंने अब तक 11 मैच खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 47.5 की औसत से 475 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 144.81 की रही है। गिल के बल्ले से इस दौरान एक अर्धशतक और एक शतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन रहा है। गिल ने इन मुकाबलों में 42 चौके और 16 छक्के लगाए हैं।

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