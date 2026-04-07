IPL: सबसे कम पारियों में 1,000 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में अब तक कई सलामी बल्लेबाजों ने कमाल किया है। IPL में सलामी बल्लेबाजों के ऊपर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होती है और कुछ खिलाड़ी इस भूमिका में खासे सफल हुए हैं। IPL 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के साई सुदर्शन सबसे कम पारियों में 1,000 रन पूरे करने वाले सलामी बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 साई सुदर्शन (20 पारी) सुदर्शन पिछले कुछ समय से GT की ओर से निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को उम्दा शुरुआत दिलाते हैं। सुदर्शन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 20 पारियों में अपने 1,000 रन पूरे किए। उन्होंने लगभग 53 की औसत के साथ ये आंकड़ा पार किया। वह सलामी बल्लेबाज के तौर पर 2 शतक और 7 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।

#2 लेंडल सिमंस (23 पारी) लेंडल सिमंस ने IPL में 23 पारियों में अपने 1,000 रन पूरे किए थे। उन्होंने IPL में अपने सभी मैच मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से खेले थे। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 29 मैच खेले, जिसमें 39.96 की औसत और 126.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,079 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 11 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 100 रन रहा था।

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#3 जोस बटलर (24 पारी) जोस बटलर भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 24 पारियों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपने 1,000 रन पूरे किए थे। वह पारी की शुरुआत करते हुए IPL में 78 मैच खेल चुके हैं और 78 ही पारियों में उन्होंने 41.7 की औसत और 149.62 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,003 रन बनाए हैं। वह अपने IPL के करियर में 4,000 से अधिक रन बना चुके हैं।

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