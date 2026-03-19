IPL: CSK के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले शीर्ष बल्लेबाज कौन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ रन बनाना हमेशा आसान नहीं रहा है। मजबूत गेंदबाजी और दबाव में शानदार प्रदर्शन के कारण यह टीम हर विरोधी के लिए बड़ी चुनौती बनती है। हालांकि, इसके बावजूद कुछ बल्लेबाज ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस टीम के खिलाफ तूफानी पारियां खेलकर इतिहास रचा है। इन खिलाड़ियों ने CSK के खिलाफ सबसे बड़ी और यादगार पारियां खेलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है।
#1
मार्कस स्टोइनिस (124* रन)
इस सूची में पहले स्थान पर मार्कस स्टोइनिस हैं। उन्होंने IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलते हुए CSK के खिलाफ नाबाद 124 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 63 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 13 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 196.82 की रही थी। इस शानदार पारी के दम पर LSG ने 211 रन का लक्ष्य 19.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था।
#2
वीरेंद्र सहवाग (122 रन)
पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2014 में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेलते हुए CSK के खिलाफ 122 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। सहवाग ने महज 58 गेंदों पर यह रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 210.34 की रही। सहवाग के दम पर टीम ने 226/6 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में CSK 202/7 रन ही बना सकी।
#3
पॉल वल्थाटी (120* रन)
PBKS के लिए खेल चुके पूर्व बल्लेबाज पॉल वल्थाटी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2011 में मोहाली के मैदान पर CSK के खिलाफ नाबाद 120 रन की तूफानी पारी खेली थी। वल्थाटी ने केवल 63 गेंदों पर यह पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 190.47 की रही थी। उनकी इस पारी के बदौलत पंजाब की टीम ने 189 रन का लक्ष्य 19.1 ओवर में ही हासिल कर लिया था।
#4
सनथ जयसूर्या (114* रन)
चौथे स्थान पर मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने IPL के पहले संस्करण (2008) में ही CSK के खिलाफ शतक जड़ा था। जयसूर्या ने 48 गेंदों का सामना कर 114* रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 237.50 की रही थी। CSK ने पहले बल्लेबाजी कर 156/6 का स्कोर बनाया था। MI ने 13.5 ओवर में ही यह लक्ष्य एक विकेट खोकर हासिल कर लिया था।