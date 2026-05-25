IPL: जानिए कब-कब MI की टीम एक सीजन में 10 से कम अंक हासिल कर सकी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का लीग स्टेज समाप्त हो चुका है। इस सीजन में 2 ऐसी टीमें रहीं, जिन्होंने लीग स्टेज के बाद तालिका में 10 से कम हासिल किए। इस बार मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 8-8 अंक हासिल किए। यह तीसरा ऐसा सीजन रहा, जब 5 बार खिताब जीतने वाली MI की टीम 10 अंक भी हासिल नहीं कर सकी। इस बीच ऐसे ही MI के खराब सीजन के बारे में जानते हैं।

#1 2022 (8 अंक) IPL 2022 में MI की टीम अंक तालिका में अंतिम 10वें स्थान पर रही थी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने सिर्फ 4 मैच जीते (अंक-8) थे और 10 में हार का सामना किया था। दिलचस्प रूप से MI ने उस सीजन के अपने शुरुआती 8 मैचों में हार झेली थी। MI ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK), दिल्ली कैपिटल्स (DC), राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ एक-एक मैच जीते थे।

#2 2024 (8 अंक) IPL 2024 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में MI की टीम उतरी थी। उस सीजन में भी MI ने सिर्फ 4 मैच जीते और 10 में हार झेली थी। अंक तालिका में 8 अंको के साथ MI की टीम आखिरी 10वें स्थान पर रही थी। उस सीजन में शुरुआती 3 मैच हारने के बाद अपने चौथे मैच से MI ने जीत का खाता खोला था। DC ने सिर्फ RCB, PBKS, SRH और DC के खिलाफ मैच जीते थे।

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