IPL: चिन्नास्वामी स्टेडियम में 100+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

#1 विराट कोहली (148 छक्के) विराट कोहली इस मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने RCB के घरेलू मैदान पर 99 मैच की 96 पारियों में 41.04 की औसत और 145.05 की स्ट्राइक रेट से 3,448 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 148 छक्के जड़े हैं। कोहली IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह अपने बेमिसाल करियर में 9,000 से अधिक रन बना चुके हैं।

#2 क्रिस गेल (127 छक्के) क्रिस गेल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर 45 मैच की 44 पारियों में 41.08 की औसत और 159.94 की स्ट्राइक रेट से 1,561 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 127 छक्के जड़े हैं। अपने पूरे IPL करियर में उन्होंने 241 पारियों में 39.72 की औसत और 148.96 की स्ट्राइक रेट से 4,965 रन बनाए थे, जिसमें कुल 355 छक्के शामिल थे।

Advertisement