युजवेंद्र चहल ने मैच में शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

युजवेंद्र चहल IPL में शुभमन गिल को संयुक्त सर्वाधिक बार आउट करने वाले गेंदबाज बने

लेखन आदर्श कुमार 09:22 pm Mar 31, 202609:22 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल 39 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें युजवेंद्र चहल ने आउट किया। IPL के इतिहास में ये चौथा मौका था जब चहल ने गिल को आउट किया है। चहल संयुक्त रूप से IPL में सबसे ज्यादा बार शुभमन को आउट करने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। चहल ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए और उनकी इकॉनमी 7 की रही।