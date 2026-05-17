यशस्वी जायसवाल ने 4,000 रन पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: यशस्वी जायसवाल ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 4,000 रन, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 08:16 pm May 17, 202608:16 pm

क्या है खबर?

राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने टी-20 क्रिकेट में अपने 4,000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने IPL 2026 के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। वह 12 रन बनाकर आउट हुए। 24 वर्षीय यशस्वी भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली युवा सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके IPL में 2,500 के करीब रन हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है।