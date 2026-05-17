IPL 2026: यशस्वी जायसवाल ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 4,000 रन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने टी-20 क्रिकेट में अपने 4,000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने IPL 2026 के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। वह 12 रन बनाकर आउट हुए। 24 वर्षीय यशस्वी भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली युवा सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके IPL में 2,500 के करीब रन हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है।
करियर
ऐसा रहा है यशस्वी का टी-20 करियर
यशस्वी ने 2020 में अपना टी-20 डेब्यू किया था और उन्होंने अपने 131वें मुकाबले में 4,000 रन पूरे किए। इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 133 मैचों की 129 पारियों में 34 से ज्यादा की औसत और 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उनके नाम 4 शतक और 26 अर्धशतक दर्ज हैं। उनके 723 रन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आए हैं। उन्होंने 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 164.31 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
IPL
ऐसा रहा है यशस्वी का IPL करियर
यशस्वी ने अपना पहला IPL मुकाबला 2020 में खेला था। वह अपने पहले सीजन से ही RR का हिस्सा हैं। उन्होंने 79 मैच की 78 पारियों में 34.15 की औसत और 153.32 की स्ट्राइक रेट से 2,493 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 12 मैच की 12 पारियों में 32.70 की औसत से 327 रन बनाए हैं।