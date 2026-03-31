IPL 2026 बांग्लादेश में नहीं होगा प्रसारित, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
बांग्लादेश की सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के प्रसारण से प्रतिबंध हटा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में IPL 2026 का प्रसारण नहीं होगा। इसकी वजह जियोस्टार द्वारा देश में अपना ब्रॉडकास्टिंग एग्रीमेंट खत्म करना है। इससे पहले, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने के बाद बांग्लादेश सरकार ने IPL प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में हटा दिया गया।
कारण
जियोस्टार ने खत्म किया समझौता
जियोस्टार ने बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टर टी स्पोर्ट्स के साथ अपना समझौता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। कंपनी ने इसके पीछे "समझौते के तहत तय भुगतान समयसीमा का लगातार पालन न करना" कारण बताया है। इस फैसले का असर विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) पर भी पड़ा है, जिसका प्रसारण 2023 से 2027 के बीच बांग्लादेश में होना था। फिलहाल बांग्लादेश में IPL मैचों के प्रसारण के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्टर नहीं है।
विवाद
मुस्तफिजुर को लेकर हुआ था विवाद
IPL 2026 की नीलामी में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को KKR टीम ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। यह ऐसे समय हुआ था, जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था। इसके बाद KKR की खूब आलोचना होने लगी। आलोचना के बाद BCCI ने मुस्तफिजुर को IPL से रिलीज कर दिया था। इस विवाद के बाद बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में IPL 2026 के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था।