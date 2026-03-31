IPL 2026 बांग्लादेश में क्यों नहीं होगा प्रसारित?

IPL 2026 बांग्लादेश में नहीं होगा प्रसारित, जानिए क्या है वजह

लेखन Manoj Panchal 09:11 am Mar 31, 202609:11 am

क्या है खबर?

बांग्लादेश की सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के प्रसारण से प्रतिबंध हटा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में IPL 2026 का प्रसारण नहीं होगा। इसकी वजह जियोस्टार द्वारा देश में अपना ब्रॉडकास्टिंग एग्रीमेंट खत्म करना है। इससे पहले, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने के बाद बांग्लादेश सरकार ने IPL प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में हटा दिया गया।