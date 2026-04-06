IPL 2026: क्या KKR-PBKS मैच में बारिश बिगड़ेगी खेल?

मौसम

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मैच के दौरान बारिश की चेतावनी जारी की है। क्षेत्र में 'काल बैशाखी' तूफान की संभावना है, जिसमें तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हो सकती है। IMD के अनुसार, मंगलवार और बुधवार को बारिश की तीव्रता और क्षेत्र सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिससे मैच प्रभावित हो सकता है। एक्यूवेदर के अनुसार, शाम 6 बजे के आसपास बारिश की 51 प्रतिशत संभावना है। इससे टॉस में देरी या मैच छोटा होने की आशंका है।