हरप्रीत बरार ने मैच में 2 विकेट लिए (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: विराट कोहली और हरप्रीत बरार के बीच देखने को मिली मजाकिया नोंक-झोक, देखें वीडियो

लेखन आदर्श कुमार 06:24 pm May 17, 202606:24 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222/4 का स्कोर बनाया। विराट कोहली ने 37 गेंदों का सामना कर 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 156.76 की रही। इस पारी के दौरान उनकी और पंजाब किंग्स (PBKS) के स्पिन गेंदबाज हरप्रीत बरार के बीच कई नोंक-झोक देखने को मिली। ऐसे में आइए वायरल वीडियो पर एक नजर डाल लेते हैं।