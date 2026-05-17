IPL 2026: वेंकटेश अय्यर ने इस सीजन अपना पहला अर्धशतक जड़ा, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच' 

पारी

ऐसी रही वेंकटेश की पारी और साझेदारी

वेंकटेश ने 40 गेंदों का सामना किया और 73* रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 182.50 की रही। ये खिलाड़ी नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आया था। विराट कोहली के साथ उन्होंने 35 गेंदों में 60 रन की साझेदारी निभाई। कोहली के आउट होने के बाद वेंकटेश ने टिम डेविड के साथ मिलकर 30 गेंदों में 65 रन जोड़े। वेंकटेश की शानदार पारी के कारण RCB 222/4 का स्कोर बनाने में सफल रही।