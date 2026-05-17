IPL 2026: वेंकटेश अय्यर ने इस सीजन अपना पहला अर्धशतक जड़ा, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारी (73*) खेली। ये उनके IPL करियर का 13वां अर्धशतक रहा जिसे उन्होंने 29 गेंदों में पूरा किया। RCB के कप्तान रजत पाटीदार के चोटिल होने के कारण वेंकटेश मुकाबले में उतरने का मौका मिला। उनकी पारी से RCB की टीम 222/4 का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। इस पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
पारी
ऐसी रही वेंकटेश की पारी और साझेदारी
वेंकटेश ने 40 गेंदों का सामना किया और 73* रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 182.50 की रही। ये खिलाड़ी नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आया था। विराट कोहली के साथ उन्होंने 35 गेंदों में 60 रन की साझेदारी निभाई। कोहली के आउट होने के बाद वेंकटेश ने टिम डेविड के साथ मिलकर 30 गेंदों में 65 रन जोड़े। वेंकटेश की शानदार पारी के कारण RCB 222/4 का स्कोर बनाने में सफल रही।
करियर
ऐसा रहा है वेंकटेश का IPL करियर
वेंकटेश ने अपना पहला IPL मुकाबला 2021 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 66 मैच खेले हैं और इसकी 59 पारियों में 31.64 की औसत और 138.89 की स्ट्राइक रेट से 1,582 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 4 मैच की 3 पारियों में 114 की औसत और 162.85 की स्ट्राइक रेट से 114 रन बनाए हैं।