IPL 2026: वरुण चक्रवर्ती ने SRH के खिलाफ झटके 3 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 45वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। यह उनका SRH के खिलाफ दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उनकी इस गेंदबाजी की बदौलत KKR की टीम SRH को अच्छी शुरुआत के बाद 165 रन के स्कोर पर रोकने में सफल रही। आइए वरुण की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

गेंदबाजी कैसी रही वरुण की गेंदबाजी? वरुण ने 105 रन के कुल स्कोर पर SRH को ट्रेविस हेड (61) के रूप में दूसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उनके शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने स्मरण रविचंद्रन (4) और अनिकेत वर्मा (6) को भी एक के बाद एक पवेलियन की राह दिखा दी। उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी का बल्लेबाजों के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

करियर कैसा रहा है वरुण का IPL करियर? वरुण ने साल 2019 में KKR के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 90 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 23.70 की औसत और 7.68 की इकॉनकी से 110 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। वह एक बार 5 और एक बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/20 का रहा है। वह SRH के खिलाफ अब तक 15 मैचों में 17 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं।

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