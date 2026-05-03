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IPL 2026: ट्रेविस हेड ने KKR के खिलाफ जड़ा अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 
ट्रेविस हेड ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: ट्रेविस हेड ने KKR के खिलाफ जड़ा अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
May 03, 2026
04:37 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 45वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने शानदार अर्धशतकीय पारी (61) खेली। ये उनके करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में पूरा किया। KKR के खिलाफ इस खिलाड़ी ने तीसरा पचासा लगाया। इस संस्करण हेड के बल्ले से निकला यह दूसरा अर्धशतक रहा। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी

ऐसी रही हेड की पारी और साझेदारी 

हेड ने मैच में 28 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 217.86 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर सिर्फ 22 गेंदों में 44 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर 32 गेंदों में 61 रन जोड़ दिए। वह वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैमरून ग्रीन को कैच देकर आउट हुए।

करियर

ऐसा रहा है हेड का IPL करियर 

हेड ने अपना पहला IPL मुकाबला 2016 में खेला था। अब तक उन्होंने 48 मैच खेले हैं और इसकी 47 पारियों में 34.16 की औसत और 170.41 की स्ट्राइक रेट से 1,469 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 102 रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 10 मैच की 10 पारियों में 35 की औसत और 173.07 की स्ट्राइक रेट से 315 रन बनाए हैं।

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