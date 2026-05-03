IPL 2026: ट्रेविस हेड ने KKR के खिलाफ जड़ा अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

हेड ने मैच में 28 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 217.86 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर सिर्फ 22 गेंदों में 44 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर 32 गेंदों में 61 रन जोड़ दिए। वह वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैमरून ग्रीन को कैच देकर आउट हुए।

करियर

ऐसा रहा है हेड का IPL करियर

हेड ने अपना पहला IPL मुकाबला 2016 में खेला था। अब तक उन्होंने 48 मैच खेले हैं और इसकी 47 पारियों में 34.16 की औसत और 170.41 की स्ट्राइक रेट से 1,469 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 102 रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 10 मैच की 10 पारियों में 35 की औसत और 173.07 की स्ट्राइक रेट से 315 रन बनाए हैं।