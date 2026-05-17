IPL 2026: विराट कोहली की अर्धशतकीय पारी के बाद वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 58 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 67वां अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की मदद से RCB ने पहले खेलते हुए 4 विकेट खोकर 222 रन बनाए। कोहली की इस अर्धशतकीय पारी के बाद सोशल मीडिया में मजेदार मीम्स वायरल हुए, उन पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही कोहली की पारी
पारी की शुरुआत करते हुए कोहली ने अपनी छठी ही गेंद पर छक्का लगाते हुए इरादे जाहिर किए। उन्होंने धर्मशाला में बल्लेबाजी के लिए आसान नजर आ रही पिच पर PBKS के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 37 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने IPL 2026 में अपने 500 रन भी पूरे किए।
ट्विटर पोस्ट
कोहली ने पिछले मैच में लगाया था शतक
2 back to back big scores !!!— ` (@KunalVkf18) May 17, 2026
Virat Kohli is back. 😭🔥 pic.twitter.com/9VU5HtvhC5
ट्विटर पोस्ट
कोहली ने लॉकी फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर लगाया छक्का
Dhoni watching Virat Kohli hit six on first ball of ferguson instead of leaving it— ` (@steynvirat) May 17, 2026
pic.twitter.com/0AGkcyPWRX
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Watching Virat Kohli and Padikkal batting together ❤️ pic.twitter.com/XrFuYSDUCY— Notout254* (@shivamm__18) May 17, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
RCB have never lost a match when Virat Kohli scored a fifty since the 2024 IPL @imVkohli 🐐#PBKSvsRCB pic.twitter.com/vHNhBKfctX— flickX18 (@flicks_X18) May 17, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
MOST TIMES 500+ RUNS IN AN IPL SEASON.— Chxndu VK (@Chxnduu18) May 17, 2026
Virat Kohli - 9 💥
David warner - 7
KL Rahul - 7
Shikhar Dhawan - 5 #PBKSvsRCB pic.twitter.com/uzWgwnPHby
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
This is how God crafted Virat Kohli’s wrists #PBKSvsRCB pic.twitter.com/NS9tQeq2Wj— Insulter (@Insulter3730010) May 17, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Kohli scored another 50... pic.twitter.com/sOoONKFMn0— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 17, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Virat Kohli is the funniest cricketer on field. 😂#PBKSvsRCB pic.twitter.com/AsirsHJkYB— Saurabh Mishra (@FlautistSaurabh) May 17, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
9th 500+ Run season for King Kohli— cricmawa (@cricmawa) May 17, 2026
4th Consecutive 500+ Run Season 💥
Run machine for a Reason🐐👑🔥 pic.twitter.com/iOQjPe2KzK