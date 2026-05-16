IPL: सुनील नरेन ने रचा इतिहास, 200 मुकाबले खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने 

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इन खिलाड़ियों ने खेले हैं 200 या उससे ज्यादा IPL मैच

IPL इतिहास में नरेन से ज्यादा मुकाबले भुवनेश्वर कुमार (202), अंबाति रायडू (204), रॉबिन उथप्पा (205), अजिंक्य रहाणे (210), रविचंद्रन अश्विन (221), शिखर धवन (222), दिनेश कार्तिक (257), रविंद्र जडेजा (265), महेंद्र सिंह धोनी (278), रोहित शर्मा (279) और विराट कोहली (279) ने खेले हैं। नरेन ने अपना पहला मुकाबला IPL 2012 में KKR के लिए खेला था और तभी से वह इसी टीम का हिस्सा रहे हैं। नरेन ने किरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 189 मुकाबले खेले थे।