IPL: सुनील नरेन ने रचा इतिहास, 200 मुकाबले खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 60वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज खिलाड़ी सुनील नरेन ने इतिहास रच दिया। वह IPL के इतिहास में पहले विदेशी खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने 200 मुकाबले खेले हैं। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच में नरेन ने ये रिकॉर्ड बनाया। KKR ने इस मुकाबले में ईडन गार्डन स्टेडियम में अपने 100 मैच भी पूरे कर लिए। ऐसे में आइए नरेन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
खिलाड़ी
इन खिलाड़ियों ने खेले हैं 200 या उससे ज्यादा IPL मैच
IPL इतिहास में नरेन से ज्यादा मुकाबले भुवनेश्वर कुमार (202), अंबाति रायडू (204), रॉबिन उथप्पा (205), अजिंक्य रहाणे (210), रविचंद्रन अश्विन (221), शिखर धवन (222), दिनेश कार्तिक (257), रविंद्र जडेजा (265), महेंद्र सिंह धोनी (278), रोहित शर्मा (279) और विराट कोहली (279) ने खेले हैं। नरेन ने अपना पहला मुकाबला IPL 2012 में KKR के लिए खेला था और तभी से वह इसी टीम का हिस्सा रहे हैं। नरेन ने किरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 189 मुकाबले खेले थे।
करियर
नरेन के करियर पर एक नजर
नरेन क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज भी हैं। उन्होंने इसी सीजन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 45वें मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस खिलाड़ी ने लगभग 26 की औसत से 203* विकेट चटकाए हैं। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/19 का रहा है। नरेन IPL के पहले ऐसे ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने 1,000 रन और 200 विकेट का डबल पूरा किया था।