IPL 2026: PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

प्रदर्शन KKR के खिलाफ ऐसे रहे हैं अय्यर के आंकड़े अय्यर ने KKR के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2015 में खेला था। उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ 16 मुकाबले खेले हैं इसकी 16 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 40.08 की औसत से 481 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 149.84 की रही है। अय्यर के बल्ले से इस दौरान 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 93* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने KKR के खिलाफ 37 चौके और 24 छक्के भी लगाए हैं।

जानकारी IPL 2025 में ऐसा था अय्यर का प्रदर्शन अय्यर ने IPL 2025 में 17 मुकाबले खेले थे और इसकी 17 पारियों में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* रन रहा था।

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