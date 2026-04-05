IPL 2026: PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 12वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का सामना पंजाब किंग्स (PBKS) से होगा। इस मुकाबले में PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ पिछले मैच में अय्यर ने 29 गेंदों का सामना कर 50 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 चौके औ 3 छक्के निकले थे। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि KKR के खिलाफ अय्यर आंकड़े कैसे रहे हैं?
प्रदर्शन
KKR के खिलाफ ऐसे रहे हैं अय्यर के आंकड़े
अय्यर ने KKR के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2015 में खेला था। उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ 16 मुकाबले खेले हैं इसकी 16 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 40.08 की औसत से 481 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 149.84 की रही है। अय्यर के बल्ले से इस दौरान 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 93* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने KKR के खिलाफ 37 चौके और 24 छक्के भी लगाए हैं।
जानकारी
IPL 2025 में ऐसा था अय्यर का प्रदर्शन
अय्यर ने IPL 2025 में 17 मुकाबले खेले थे और इसकी 17 पारियों में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* रन रहा था।
करियर
ऐसा रहा है अय्यर का IPL करियर
अय्यर ने 2015 में CSK के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह 135 मुकाबलों की 134 पारियों में 34.22 की औसत और 133.86 की स्ट्राइक रेट से 3,799 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 28 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 97* रन रहा है। वह अब तक 89 मैचों में कप्तानी करते हुए 52 में जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि 35 में उन्हें हार मिली है।