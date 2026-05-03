IPL 2026: श्रेयस अय्यर का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में धमाकेदार रहा है प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 46वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। इसमें PBKS की नजर अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति बनाए रखने पर होगी। इस मुकाबले में सभी की निगाहें उसके कप्तान श्रेयस अय्यर पर होंगी, जिन्होंने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। आइए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनके IPL प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े 4 मुकाबलों में 3 बार 50+ स्कोर श्रेयस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना बेहद पसंद है। ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, उन्होंने इस मैदान पर IPL की 4 पारियों में 243 रन बनाए हैं और सिर्फ एक बार आउट हुए हैं। इतना ही नहीं, उनकी स्ट्राइक रेट 222.93 की रही है। इस मैदान पर उनके नाम 21 छक्के हैं। इस मैदान पर उनके स्कोर 58*, 97*, 87* और 1 हैं। ऐसे में वह इस मुकाबले में भी फिर से बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे।

रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में श्रेयस की है सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट अहमदाबाद में कम से कम 110 IPL रन बनाने वाले बल्लेबाजों में अय्यर की स्ट्राइक रेट सबसे अधिक 222.93 है। 97* रन उनका सर्वश्रेष्ठ IPL स्कोर है, जो उन्होंने पिछले साल GT के खिलाफ बनाया था। अहमदाबाद में श्रेयस की 87* (41) की पारी पिछले साल क्वालीफायर-2 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ आई थी। उनके प्रयासों से PBKS ने 204 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था। यह IPL प्लेऑफ में कप्तान द्वारा बनाया गया दूसरा सर्वोच्च स्कोर है।

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