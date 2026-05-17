IPL 2026: शशांक सिंह ने RCB के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: शशांक सिंह ने RCB के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के शशांक सिंह ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में अर्धशतक (56) लगाया। यह उनके IPL करियर का कुल छठा और RCB के खिलाफ दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। उनकी इस पारी के बावजूद PBKS की टीम जीत के लिए मिले 223 रन का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही शशांक की पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए PBKS ने जब 93 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब शशांक क्रीज पर आए। उन्होंने सुयश शर्मा के एक ओवर में 3 छक्के लगाते हुए टीम का संघर्ष जारी रखा। पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करते हुए इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 27 गेंदों में 4 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 56 रन बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
ऐसा रहा शशांक का IPL करियर
शशांक ने 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से अपने IPL करियर की शुरुआत की थी। वह अब तक इस लीग में 52 मैचों की 42 पारियों में लगभग 38 की औसत के साथ 900 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 68* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 अर्धशतक लगाए हैं। IPL 2025 में उन्होंने 50.00 की औसत और 153.50 की स्ट्राइक रेट के साथ 350 रन बनाए थे।