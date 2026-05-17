शशांक ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: शशांक सिंह ने RCB के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 07:52 pm May 17, 202607:52 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के शशांक सिंह ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में अर्धशतक (56) लगाया। यह उनके IPL करियर का कुल छठा और RCB के खिलाफ दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। उनकी इस पारी के बावजूद PBKS की टीम जीत के लिए मिले 223 रन का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।