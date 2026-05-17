IPL 2026: साई सुदर्शन ने लगातार चौथा अर्धशतक लगाकर टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 3,000 रन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 60वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अर्धशतकीय पारी (53) खेली। यह उनका मौजूदा सीजन में लगातार चौथा अर्धशतक रहा। अपनी इस पारी के दौरान वह टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 3,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। ये खिलाड़ी कार्तिक त्यागी की गेंद पर चोटिल होकर वापस पवेलियन लौट गया था। शुभमन गिल के आउट होने के बाद सुदर्शन फिर आए।
पारी
ऐसी रही सुदर्शन की पारी और साझेदारी
सुदर्शन ने 28 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 189.29 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए गिल के साथ 18 गेंदों में 42 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा जोस बटलर के साथ उन्होंने 30 रन भी जोड़े। सुदर्शन IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 13 मैच की 13 पारियों में 46.16 की औसत से 554 रन बनाए हैं।
रिकॉर्ड
सुदर्शन ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
टी-20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 3,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अब सुदर्शन के नाम हो गया है। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 78 पारियों में हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड शॉन मार्श के नाम था, जिन्होंने 85 पारियों में 3,000 रन पूरे किए थे। डार्सी शॉर्ट और डेवोन कॉनवे ने यह आंकड़ा 86-86 पारियों में छुआ था, जबकि पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 87 पारियों में 3,000 रन पूरे किए थे।
करियर
ऐसा रहा है सुदर्शन का IPL करियर
सुदर्शन ने पहला IPL मुकाबला 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 53 मैच खेले हैं और इसकी 53 पारियों में लगभग 48 की औसत से 2,347 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 18 अर्धशतक के अलावा 3 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अब तक 238 चौके और 77 छक्के लगाए हैं। वह पिछले 3 सीजन से 500+ रन बनाते आए हैं।