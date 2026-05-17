IPL 2026: साई सुदर्शन ने लगातार चौथा अर्धशतक लगाकर टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 3,000 रन

पारी ऐसी रही सुदर्शन की पारी और साझेदारी सुदर्शन ने 28 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 189.29 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए गिल के साथ 18 गेंदों में 42 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा जोस बटलर के साथ उन्होंने 30 रन भी जोड़े। सुदर्शन IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 13 मैच की 13 पारियों में 46.16 की औसत से 554 रन बनाए हैं।

रिकॉर्ड सुदर्शन ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम टी-20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 3,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अब सुदर्शन के नाम हो गया है। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 78 पारियों में हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड शॉन मार्श के नाम था, जिन्होंने 85 पारियों में 3,000 रन पूरे किए थे। डार्सी शॉर्ट और डेवोन कॉनवे ने यह आंकड़ा 86-86 पारियों में छुआ था, जबकि पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 87 पारियों में 3,000 रन पूरे किए थे।

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