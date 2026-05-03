IPL 2026: साई सुदर्शन ने 50वें मुकाबले में PBKS के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 46वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके IPL करियर का 15वां और PBKS के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 37 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत GT की टीम पूरे समय मैच में बनी रही और जीत हासिल करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही सुदर्शन की पारी और साझेदारी? GT को 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16 रन पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद सुदर्शन ने जोस बटलर (26) के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रन, निशांत सिंधु (15) के साथ तीसरे विकेट के लिए 25 और वाशिंगटन सुंदर के साथ 30 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से बाहर निकाला। सुदर्शन अपनी पारी में 41 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए।

प्रदर्शन IPL 2026 में शानदार रहा है सुदर्शन का प्रदर्शन सुदर्शन का IPL 2026 में प्रदर्शन शानदार रहा है। वह अब तक 10 मैच की इतनी ही पारियों में 38.50 की औसत और 158.43 की स्ट्राइक रेट के साथ 385 रन अपने नाम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक के अलावा 3 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन का रहा है। वह इस संस्करण में ऑरेंज कैप की दौड़ में 5वें नंबर पर बने हुए हैं। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा (440) के नाम दर्ज हैं।

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