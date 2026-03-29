IPL 2026, RR बनाम CSK: इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी जोरदार टक्कर

#1 यशस्वी जायसवाल बनाम खलील अहमद यशस्वी जायसवाल और CSK के तेज गेंदबाज खलील अहमद के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। शुरुआत में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले यशस्वी को खलील अपनी स्विंग गेंदबाजी से परेशान कर सकते हैं। दोनों के बीच 5 मुकाबलों में यशस्वी ने 28 गेंदों पर 58 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 207.14 की रही है। खलील ने उन्हें 2 बार आउट किया है। अंदर आती गेंदों से खलील ने अक्सर यशस्वी को मुश्किल में डाला है।

#2 संजू सैमसन बनाम जोफ्रा आर्चर RR के लिए एक दशक से ज्यादा समय तक खेलने वाले संजू सैमसन अब चेन्नई की जर्सी में नजर आएंगे। हाल के समय में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन अपने पूर्व साथी और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने उन्हें पहले परेशान किया है। दोनों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें आर्चर ने सैमसन को 3 बार आउट किया है। हालांकि, सैमसन ने भी आर्चर के खिलाफ 37 गेंदों पर 63 रन बनाकर जोरदार जवाब दिया है।

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