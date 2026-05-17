IPL 2026: रियान पराग ने इस सीजन दूसरा अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग ने शानदार अर्धशतकीय पारी (51) खेली। ये उनके IPL करियर का 9वां अर्धशतक था, जिसे उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में पूरा किया। इस सीजन उनके बल्ले से निकला यह दूसरा अर्धशतक रहा। उनकी पारी के दम पर RR दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 20 ओवर में 193/8 का स्कोर बनाने में सफल रही। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही पराग की पारी
पराग ने 26 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 शानदार छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.15 की रही। इस खिलाड़ी ने ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर 41 गेंदों में 72 रन की साझेदारी निभाई। वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, जब वैभव सूर्यवंशी 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पराग के आउट होने के बाद RR के नियमित अंतराल पर विकेट जाते रहे।
जानकारी
पराग ने RR से अपने 100 छक्के पूरे किए
पराग IPL में RR के लिए 100 छक्के लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने संजू सैमसन (192), जोस बटलर (135), शेन वॉटसन (109) और यशस्वी जायसवाल (106) जैसे खिलाड़ियों की खास सूची में जगह बनाई है।
करियर
ऐसा रहा है पराग का IPL करियर
पराग ने अपना पहला मुकाबला IPL 2019 में RR के लिए ही खेला था। उन्होंने 95 मैच खेले हैं और इसकी 83 पारियों में 26.05 की औसत से 1,824 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 143.17 की है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 9 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95 रन रहा है। इस सीजन उन्होंने 11 मैच की 11 पारियों में 25.80 की औसत और 151.76 की स्ट्राइक रेट से 258 रन बनाए हैं।