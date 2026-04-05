ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे पकड़ा शानदार कैच

IPL 2026: ऋषभ पंत ने SRH के खिलाफ अद्भुत कैच से लूटी महफिल, वायरल हुआ वीडियो

लेखन भारत शर्मा 06:50 pm Apr 05, 202606:50 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 10वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच हुआ। इसमें SRH की पारी के दौरान LSG के कप्तान और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने लियाम लिविंगस्टोन (14) का विकेट के पीछे अद्भुत कैच लपकते हुए उनकी पारी का अंत कर दिया। इस कैच की जहां जमकर प्रशंसा हो रही है, वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए उसके बारे में जानते हैं।