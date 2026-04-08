IPL 2026: LSG के कप्तान ऋषभ पंत का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 15वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा। LSG के लिए पिछले मैच में अर्धशतकीय पारी (68) खेलने वाले ऋषभ पंत से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी। पंत ने पिछले मैच में 136 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। KKR के खिलाफ मैच में वह इस बेहतर करना चाहेंगे। ऐसे में आइए KKR के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
आंकड़े
KKR के खिलाफ ऐसे रहे हैं पंत के आंकड़े
पंत ने KKR के खिलाफ पहला मुकाबला 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 17 मैच खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 24.06 की औसत से 385 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 147.50 की रही है। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 55 रन रहा है। पंत ने KKR के खिलाफ 36 चौके और 18 छक्के लगाए हैं। वह LSG के अलावा दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए भी खेल चुके हैं।
गेंदबाज
KKR के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है पंत का प्रदर्शन
पंत और सुनील नरेन के बीच 4 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान पंत 24 गेंदों में 26 रन बनाए हैं। नरेन ने इस खिलाड़ी को एक बार आउट भी किया है। पंत और वरुण चक्रवर्ती के बीच 6 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान पंत ने 30 गेंदों में 31 रन बनाए हैं।वरुण ने उन्हें 3 बार पवेलियन की राह भी दिखाई है। वरुण के खिलाफ LSG के कप्तान की स्ट्राइक रेट 103.33 की रही है।
करियर
ऐसा रहा है पंत का IPL करियर
पंत ने पहला IPL मैच साल 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 127 मैच खेले हैं, जिसकी 125 पारियों में 34.51 की औसत और 146.93 की स्ट्राइक रेट से 3,628 रन बनाए हैं। वह 2 शतक के अलावा 20 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 128 रन का है। वह LSG से पहले DC के कप्तान भी रह चुके हैं। कप्तान के तौर पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली है।