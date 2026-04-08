IPL 2026: LSG के कप्तान ऋषभ पंत का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

आंकड़े KKR के खिलाफ ऐसे रहे हैं पंत के आंकड़े पंत ने KKR के खिलाफ पहला मुकाबला 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 17 मैच खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 24.06 की औसत से 385 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 147.50 की रही है। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 55 रन रहा है। पंत ने KKR के खिलाफ 36 चौके और 18 छक्के लगाए हैं। वह LSG के अलावा दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए भी खेल चुके हैं।

गेंदबाज KKR के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है पंत का प्रदर्शन पंत और सुनील नरेन के बीच 4 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान पंत 24 गेंदों में 26 रन बनाए हैं। नरेन ने इस खिलाड़ी को एक बार आउट भी किया है। पंत और वरुण चक्रवर्ती के बीच 6 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान पंत ने 30 गेंदों में 31 रन बनाए हैं।वरुण ने उन्हें 3 बार पवेलियन की राह भी दिखाई है। वरुण के खिलाफ LSG के कप्तान की स्ट्राइक रेट 103.33 की रही है।

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