IPL 2026: ऋषभ पंत ने SRH के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 10वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी (68*) खेली। यह उनके IPL करियर का 20वां और SRH के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 43 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही LSG की टीम मैच में जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही पंत की पारी और साझेदारी? LSG को 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 37 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए पंत ने एक छोर संभाले रखा और पारी को आगे बढ़ाया। उ उन्होंने एडेन मार्करम (45) के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 और अब्दुल समद (16) के साथ 34 रन की साझेदारी निभाते टीम को मजबूती दी। वह 50 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहें।

उपलब्धि IPL में बदौर विकेटकीपर तीसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर इस अर्धशतकीय पारी के साथ ही पंत IPL इतिहास में बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले संयुक्त तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में दिनेश कार्तिक की बराबरी कर ली है। दोनों ने 21-21 बार यह कारनामा किया है। इस सूची में दिल्ली कैपिटल्स (DC) विकेटकीपर केएल राहुल (30) पहले, मुंबई इंडियंस (MI) क्विंटन डिकॉक और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) (24) संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं।

Advertisement