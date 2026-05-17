IPL 2026: RCB ने PBKS को हराकर प्लेऑफ में अपना स्थान किया पक्का, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 23 रन से हरा दिया। इसी के साथ RCB प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। वहीं, PBKS के लिए अब वहां पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। टीम को छठी हार मिली है। RCB ने इस सीजन 9वें मैच में जीत दर्ज की है। उसने सिर्फ 4 मुकाबले हारे हैं। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा PBKS ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। RCB के लिए विराट कोहली (58), देवदत्त पडिक्ल (45) और वेंकटेश अय्यर (73*) ने शानदार पारियां खेलीं। टिम डेविड ने सिर्फ 12 गेंदों में 28 रन बना दिए। RCB ने 222/4 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में PBKS के लिए कोई भी खिलाड़ी मैच जिताऊ पारी नहीं खेल पाया। टीम 20 ओवर में 199/8 का स्कोर ही बना पाई। शशांक सिंह (56) ने अकेले संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला पाए।

कप्तान श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर पूरे किए 100 मुकाबले मैच के दौरान श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर अपने 100 मैच पूरे कर लिए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सिर्फ 5वें कप्तान बने हैं। IPL में ये खिलाड़ी 3 टीमों के लिए खेला है और सभी के लिए कप्तानी की है। कप्तान के तौर पर उनसे ज्यादा मुकाबले सिर्फ गौतम गंभीर (129), कोहली (143), रोहित शर्मा (158) और महेंद्र सिंह धोनी (235) ने खेले हैं। मैच में वह सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौटे।

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अर्धशतक कोहली ने जड़ा 67वां अर्धशतक कोहली ने मैच में 37 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 156.76 की रही। यह उनके IPL करियर का 67वां और PBKS के खिलाफ 7वां अर्धशतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने मौजूदा सीजन में 500 रन भी पूरे किए। उन्होंने पडिक्कल (45) के साथ 76 रन और वेंकटेश के साथ 60 रन जोड़े।

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उपलब्धि कोहली ने 9वें सीजन में पूरे किए 500 रन कोहली ने IPL 2026 में अपने 500 रन पूरे किए। उन्होंने इस सीजन में 13 मैचों की 13 पारियों में 54.20 की औसत और 164.74 की स्ट्राइक रेट के साथ 542 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक लगाए। यह कुल 9वां ऐसा सीजन है, जिसमें कोहली ने 500 रन पूरे किए। उनके बाद डेविड वार्नर और केएल राहुल ने 7-7 सीजन में 500 रन का आंकड़ा पार किया है।

पहला वेंकटेश ने जड़ा इस संस्करण अपना पहला अर्धशतक वेंकटेश ने 40 गेंदों का सामना किया और 73* रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 182.50 की रही। ये उनके IPL करियर का 13वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 29 गेंदों में पूरा किया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने अपना पहला अर्धशतक लगाया। अब तक इस खिलाड़ी ने 66 मैच खेले हैं और इसकी 59 पारियों में 31.64 की औसत और 138.89 की स्ट्राइक रेट से 1,582 रन बनाए हैं।

पारी शशांक ने जड़ा इस संस्करण अपना पहला अर्धशतक शशांक ने मैच में 27 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 207.41 की रही। ये उनके IPL करियर का छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 22 गेंदों में पूरा किया। इस सीजन उनके बल्ले से पहला पचासा निकला। अब तक इस खिलाड़ी ने 52 मुकाबले खेले हैं और इसकी 42 पारियों में 36.20 की औसत और 161.60 की स्ट्राइक रेट से 905 रन बनाए हैं।