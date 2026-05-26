IPL 2026: राहुल तेवितिया ने RCB के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, बनाया अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस (GT) के बल्लेबाज राहुल तेवतिया ने अर्धशतकीय पारी (68) खेली। ये उनके IPL करियर का दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। राहुल के IPL करियर का यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। उन्होंने RCB के खिलाफ अपना पहला ही पचासा लगाया। हालांकि, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही राहुल की पारी और साझेदारी
GT के 88 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। राहुल की पारी के कारण ही टीम 162 रन बना पाई। इस खिलाड़ी ने 43 गेंदों का सामना किया और 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 158.14 की रही। राहुल ने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर 41 गेंदों में 68 रन की साझेदारी निभाई। इस सीजन राहुल के बल्ले से निकला यह पहला ही अर्धशतक रहा।
करियर
ऐसा रहा है राहुल का IPL करियर
राहुल ने अपना पहला IPL मुकाबला 2014 में खेला था। उन्होंने अब तक 122 मैच खेले हैं और इसकी 90 पारियों में 23.66 की औसत से 1,278 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 137.56 की रही है। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68 रन रहा है। इस सीजन उनके बल्ले से 14 मैच की 13 पारियों में 27.66 की औसत और 140.67 की स्ट्राइक रेट से 166 रन निकले हैं।