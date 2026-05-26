IPL 2026: राहुल तेवितिया ने RCB के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, बनाया अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर 

पारी

ऐसी रही राहुल की पारी और साझेदारी

GT के 88 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। राहुल की पारी के कारण ही टीम 162 रन बना पाई। इस खिलाड़ी ने 43 गेंदों का सामना किया और 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 158.14 की रही। राहुल ने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर 41 गेंदों में 68 रन की साझेदारी निभाई। इस सीजन राहुल के बल्ले से निकला यह पहला ही अर्धशतक रहा।