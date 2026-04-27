IPL 2026, PBKS बनाम RR: इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी जोरदार टक्कर

#1 वैभव सूर्यवंशी बनाम अर्शदीप सिंह RR के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। इस बीच उनका सामना अर्शदीप सिंह से होनी की उम्मीद है। क्रिकइंफो के अनुसार, सूर्यवंशी ने IPL 2026 में 8 पारियों में 44.62 की औसत और 234.86 की स्ट्राइक रेट के साथ 357 रन बनाए हैं। अर्शदीप इस सीजन में अब तक 7 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं। वह नई गेंद से कमाल करना चाहेंगे।

#2 प्रभसिमरन सिंह बनाम जोफ्रा आर्चर PBKS के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह भी जोरदार फॉर्म में चल रहे हैं। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अपने पिछले मैच में उन्होंने 26 गेंदों में 76 रन की पारी खेली थी। अगले मैच में प्रभसिमरन को पावरप्ले में जोफ्रा आर्चर से सामना करना पड़ेगा। आर्चर के खिलाफ प्रभसिमरन ने 5 गेंदों में 4 रन बनाए हैं। इस बीच वह आउट नहीं हुए हैं।

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