IPL 2026, PBKS बनाम GT: इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी जोरदार टक्कर

#1 जोस बटलर बनाम अर्शदीप सिंह GT के बल्लेबाज जोस बटलर का टी-20 विश्व कप 2026 में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन लीग में उनके आंकड़े PBKS के खिलाफ राहत देने वाले हैं। दूसरी ओर अर्शदीप सिंह PBKS के प्रमुख तेज गेंदबाज रहे हैं और शुरुआती ओवरों में वह बटलर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। 9 टी-20 पारियों में अर्शदीप एक बार ही बटलर को आउट कर सके हैं, जबकि बटलर ने उनके खिलाफ 166.66 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

#2 श्रेयस अय्यर बनाम मोहम्मद सिराज हाल के समय में श्रेयस अय्यर ने छोटे प्रारूप में अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार दिखाया है, लेकिन विरोधी टीमें अब भी उन्हें छोटी और शॉर्ट गेंदों से परखना पसंद करती हैं। GT के मोहम्मद सिराज अपनी तेज और उछाल भरी गेंदों से इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आंकड़ों के अनुसार, 10 पारियों में सिराज ने अय्यर को 2 बार पवेलियन भेजा है, जबकि इस भिड़ंत में पंजाब के कप्तान की स्ट्राइक रेट 131.42 की रही है।

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