IPL 2026: PBKS ने रोमांचक मुकाबले में GT को 3 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने गुजरात टाइटंस (GT) को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए GT ने 162/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में 7 विकेट खोकर PBKS ने लक्ष्य हासिल कर लिया। एक समय PBKS का स्कोर 110/3 था और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए और स्कोर 118/6 का हो गया। हालांकि, कूपर कॉनॉली ने शानदार पारी खेल PBKS को जीत दिलाई।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा PBKS ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान शुभमन गिल ने सबसे बड़ी 39 रन की पारी खेली। हालांकि, उन्होंने इसके लिए 27 गेंद का सामना किया। जोस बटलर ने 33 गेंदों का सामना कर 38 रन बनाए। PBKS के लिए विजय वैशाक ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल के खाते में 2 विकेट आए। जवाब में डेब्यू मुकाबला खेल रहे कॉनॉली (72*) ने आखिरी तक डटकर 19.1 ओवर में टीम को जीत दिला दी।

गेंदबाजी विजय ने किया अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन विजय ने 4 ओवर में 34 रन खर्च कर 3 सफलताएं अर्जित की। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स (25) के रूप में तीसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद वाशिंगटन सुदर (18) और शाहरुख खान (4) को अपना शिकार बनाया। यह उनका IPL में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। वह अब तक 17 मैच खेल पाए और इसमें 30.50 की औसत और 10.25 की इकॉनमी के साथ 20 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं।

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विकेट चहल ने चौथी बार किया शुभमन को आउट चहल ने शुभमन को चौथी बार IPL में पवेलियन भेजा। वह संयुक्त रूप से IPL में सबसे ज्यादा बार शुभमन को आउट करने वाले गेंदबाज बन गए। IPL में दोनों खिलाड़ी 9 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस बीच GT के कप्तान ने 57 गेंदों का सामना किया और 69 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 121.05 और औसत 17.25 की रही। चहल IPL में 173 पारियों में 22.69 की औसत और 7.95 की इकॉनमी रेट से 223 विकेट चटकाए हैं।

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अर्धशतक कॉनॉली ने डेब्यू मुकाबले पर जड़ा अर्धशतक कॉनॉली ने मैच में 44 गेंदों का सामना किया और 72 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 163.64 की रही। इस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही अर्धशतक जड़ दिया। 22 साल के इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 28 रन बनाए हैं। टी-20 क्रिकेट में उन्होंने 46 पारियों में 5 अर्धशतक जड़े हैं।

बड़ी कॉनॉली ने डेब्यू मुकाबले पर खेली 5वीं सबसे बड़ी पारी IPL के डेब्यू मुकाबले में सबसे बड़ी पारी ब्रेडन मैकुलम (158*) ने खेली है। माइक हसी ने IPL 2008 में 116* रन बनाए थे। शॉन मार्श ने उसी संस्करण 84* रन की पारी खेली थी। IPL 2023 के अपने डेब्यू मुकाबले में काइल मेयर्स ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 73 रन की शानदार पारी खेली थी। कॉनॉली 72* रन के साथ अब इस सूची में 5वें स्थान पर आ गए हैं।