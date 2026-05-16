मोहम्मद सिराज ने 200 टी-20 विकेट पूरे कर लिए हैं

IPL 2026: मोहम्मद सिराज ने पूरे किए 200 टी-20 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 09:11 pm May 16, 202609:11 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 60वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खास उपलब्धि हासिल की है। ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सिराज ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे (14) के रूप में अपना पहला विकेट लेते ही टी-20 क्रिकेट में 200 विकेट पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 21वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।