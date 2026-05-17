IPL 2026: मिचेल स्टार्क ने एक ओवर में 3 विकेट लेकर पलटा मैच, देखें वायरल वीडियो

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ऐसे स्टार्क के ओवर ने पलटा मैच

स्टार्क 15वां ओवर करने आए। उन्होंने दूसरी गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग को 51 रन बनाने के बाद अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराया। अगली गेंद पर उन्होंने डोनोवन फरेरा को आउट कर दिया। वह तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। चौथी गेंद पर रवि सिंह ने चौका जड़ा, लेकिन 5वीं गेंद पर वह भी LBW आउट होकर स्टार्क का शिकार बन गए। इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए।