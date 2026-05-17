मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: मिचेल स्टार्क ने अपने करियर का तीसरा 4 विकेट हॉल लिया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 10:09 pm May 17, 202610:09 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 4 विकेट हॉल लिया। ये उनके IPL करियर का तीसरा 4 विकेट हॉल रहा। इस सीजन उन्होंने अपना पहला 4 विकेट हॉल लिया। एक समय RR का स्कोर 14.2 ओवर में 161/3 था, लेकिन स्टार्क की गेंदबाजी के कारण RR 20 ओवर में 193/8 का स्कोर ही बना पाई। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।