IPL 2026: मिचेल स्टार्क ने अपने करियर का तीसरा 4 विकेट हॉल लिया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 4 विकेट हॉल लिया। ये उनके IPL करियर का तीसरा 4 विकेट हॉल रहा। इस सीजन उन्होंने अपना पहला 4 विकेट हॉल लिया। एक समय RR का स्कोर 14.2 ओवर में 161/3 था, लेकिन स्टार्क की गेंदबाजी के कारण RR 20 ओवर में 193/8 का स्कोर ही बना पाई। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही स्टार्क की गेंदबाजी
स्टार्क ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 40 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 10 की रही। इस खिलाड़ी ने एक ही ओवर में 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने रियान पराग (51), डोनोवन फरेरा (0), रवि सिंह (4) और दासुन शनाका (5) को अपना शिकार बनाया। उनके अलााव DC के लिए लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी ने 2-2 विकेट लिए। स्टार्क के टी-20 क्रिकेट का ये 5वां 4 विकेट हॉल रहा।
करियर
ऐसा रहा है स्टार्क का IPL करियर
स्टार्क ने अपना पहला IPL मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 2014 में खेला था। उन्होंने 57 मुकाबले खेले हैं और इसकी 54 पारियों में 22.98 की औसत से 74 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 8.79 की रही है। इस खिलाड़ी ने 3 बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/35 का रहा है। IPL 2026 में उन्होंने 5 पारियों में 22 की औसत से 9 विकेट लिए हैं।