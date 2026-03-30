IPL 2026, MI बनाम KKR: शार्दुल ठाकुर बने 'प्लेयर ऑफ द मैच', जानिए कैसा रहा प्रदर्शन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में MI के लिए डेब्यू कर रहे शार्दुल ठाकुर को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। उनके अलावा हार्दिक पांड्या को एक सफलता मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR ने 220/4 का स्कोर बनाया था। आइए शार्दुल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही शार्दुल की गेंदबाजी
शार्दुल ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और 39 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 9.80 की रही। उन्होंने बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही KKR को फिन एलन (37), कैमरून ग्रीन (18) और अंजिक्य रहाणे (67) के रूप में 3 बड़े झटके देते हुए रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया। IPL 2025 में शार्दुल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम का हिस्सा थे। वह 10 पारियों में 13 विकेट लेने में सफल रहे थे।
करियर
ऐसा रहा है शार्दुल का IPL करियर
शार्दुल ने 2015 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 106 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 103 पारियों में 29.84 की औसत और 9.40 की इकॉनमी से 110 विकेट लिए हैं। वह 2 बार 4 विकेट हॉल लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 का रहा है। बल्लेबाजी में उन्होंने 42 पारियों में 139.48 की स्ट्राइक रेट से 325 रन बनाए हैं। इसमें 1 अर्धशतक भी शामिल है।