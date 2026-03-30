IPL 2026, MI बनाम KKR: शार्दुल ठाकुर बने 'प्लेयर ऑफ द मैच', जानिए कैसा रहा प्रदर्शन 

गेंदबाजी

ऐसी रही शार्दुल की गेंदबाजी

शार्दुल ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और 39 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 9.80 की रही। उन्होंने बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही KKR को फिन एलन (37), कैमरून ग्रीन (18) और अंजिक्य रहाणे (67) के रूप में 3 बड़े झटके देते हुए रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया। IPL 2025 में शार्दुल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम का हिस्सा थे। वह 10 पारियों में 13 विकेट लेने में सफल रहे थे।