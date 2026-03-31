IPL 2026, LSG बनाम DC: इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी जोरदार टक्कर

#1 केएल राहुल बनाम मोहम्मद शमी DC के कप्तान अक्षर पटेल ने पुष्टि की है कि IPL 2026 में केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत से ही उनकी टक्कर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से देखने को मिल सकती है, जो खुद को साबित करने के इरादे से उतरेंगे। टी-20 की 5 पारियों में शमी ने राहुल को 2 बार आउट किया है। इस दौरान राहुल की स्ट्राइक रेट 122.85 की रही है, जिससे यह मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है।

#2 ऋषभ पंत बनाम कुलदीप यादव लखनऊ में पूर्व साथी ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कुलदीप, DC में पंत की कप्तानी में खेल चुके हैं। हालांकि, टी-20 आंकड़े बताते हैं कि इस भिड़ंत में कुलदीप का पलड़ा भारी रहा है। आंकड़ों के अनुसार 5 टी-20 मुकाबलों में कुलदीप ने पंत को 3 बार आउट किया है। इस दौरान LSG के बल्लेबाज पंत सिर्फ 2 छक्के ही लगा सके हैं और उनकी स्ट्राइक रेट महज 92 की है।

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