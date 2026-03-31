IPL 2026: कुलदीप यादव का LSG के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 5वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में DC के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव से उनकी टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। लखनऊ की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है और कुलदीप के आंकड़े LSG के खिलाफ अच्छे रहे हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
आंकड़े
LSG के खिलाफ ऐसे हैं कुलदीप के आंकड़े
कुलदीप LSG के खिलाफ संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ पहला मुकाबला 2022 में खेला था। अब तक उन्होंने 7 मैच खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 22.33 की औसत और 7.53 की इकॉनमी रेट से 9 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/20 का रहा है। कुलदीप के अलावा जोश हेजलवुड, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने भी LSG के खिलाफ 9-9 विकेट लिए हैं।
जानकारी
IPL 2025 में ऐसे थे कुलदीप के आंकड़े
कुलदीप ने IPL 2025 में 14 मुकाबले खेले थे। इसकी 13 पारियों में 24.06 की औसत से 15 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 7.07 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/22 का रहा था। IPL 2024 में कुलदीप ने 16 विकेट अपने नाम किए थे।
करियर
ऐसा रहा है कुलदीप का IPL करियर
कुलदीप DC के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए भी IPL खेल चुके हैं। उन्होंने अब तक 98 मुकाबले खेले हैं और इसकी 95 पारियों में 26.95 की औसत से 102 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.03 की रही है। इस खिलाड़ी ने 4 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/14 का रहा है। टी-20 क्रिकेट में कुलदीप के नाम 189 मैच में 20.60 की औसत से 241 विकेट हैं।