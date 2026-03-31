IPL 2026: कुलदीप यादव का LSG के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

आंकड़े LSG के खिलाफ ऐसे हैं कुलदीप के आंकड़े कुलदीप LSG के खिलाफ संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ पहला मुकाबला 2022 में खेला था। अब तक उन्होंने 7 मैच खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 22.33 की औसत और 7.53 की इकॉनमी रेट से 9 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/20 का रहा है। कुलदीप के अलावा जोश हेजलवुड, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने भी LSG के खिलाफ 9-9 विकेट लिए हैं।

जानकारी IPL 2025 में ऐसे थे कुलदीप के आंकड़े कुलदीप ने IPL 2025 में 14 मुकाबले खेले थे। इसकी 13 पारियों में 24.06 की औसत से 15 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 7.07 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/22 का रहा था। IPL 2024 में कुलदीप ने 16 विकेट अपने नाम किए थे।

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